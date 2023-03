Fedez: «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social» (Di venerdì 3 marzo 2023) Fedez Come sta Fedez? Apparso recentemente in condizioni di evidente difficoltà, il rapper – assente ieri alla conferenza stampa di presentazione di LOL – da giorni non si fa più vedere né sentire sui social, fino all’annuncio di pochi minuti fa. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto” ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram. I suoi ultimi video risalgono a circa una settimana fa, quando aveva rivelato di soffrire di balbuzie. “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da qualche tempo, ci metto un po’ a formulare una frase“, spiegò il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023)Come sta? Apparso recentemente in condizioni di evidente difficoltà, il rapper – assente ieri alla conferenza stampa di presentazione di LOL – da giorni non si fa più vedere né sentire sui, fino all’annuncio di pochi minuti fa. “Stounper cuiil piùdai. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto” ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram. I suoi ultimi video risalgono a circa una settimana fa, quando aveva rivelato di soffrire di balbuzie. “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da qualche tempo, ci metto un po’ a formulare una frase“, spiegò il ...

