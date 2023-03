Fedez sempre più preoccupante | salta la conferenza di Lol 3 | nuove voci sulla crisi in famiglia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 marzo 2023)preoccupadi più. Il rapper ed imprenditore non sta passando un periodo facile, anche sesua situazione privata vige un silenzio inscalfibile. Si rincorronodiintense a livello coniugale, e adesso si aggiungonopreoccupantisalute., da settimane, appare pochissimo sui social: quando lo fa è in difficoltà, incespica, fa fatica a parlare. Come lui stesso ha raccontato, soffrirebbe di balbuzie da qualche tempo. Ora, il fatto di non essersi presentato allastampa di Lol3 aumenta l’ansia: cosa può portare il conduttore del programma a non essere presente? E cosa può motivare il fatto di non aver inviato neanche un messaggio. Fabrizio Corona ha alimentato il gossip ...