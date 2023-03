Fedez rompe il silenzio ma conferma i problemi: «In questo periodo preferisco stare lontano dai social. Ma non c’entra Chiara Ferragni» (Di venerdì 3 marzo 2023) «Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che ringrazio per il costante supporto». Con queste parole Fedez torna a parlare tramite Instagram, smentendo di fatto i rumors di una presunta crisi con Chiara Ferragni. Un messaggio, questo, comparso in una storia che aumenta ancora di più le preoccupazioni dei suoi followers. Ieri, 2 marzo, il rapper non si era presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Le precedenti “incursioni” social – prima contro ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) «Sto attraversando unin cuiil più possibiledai. In questa decisione nonil rapporto con mia moglie che ringrazio per il costante supporto». Con queste paroletorna a parlare tramite Instagram, smentendo di fatto i rumors di una presunta crisi con. Un messaggio,, comparso in una storia che aumenta ancora di più le preoccupazioni dei suoi followers. Ieri, 2 marzo, il rapper non si era presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Le precedenti “incursioni”– prima contro ...

