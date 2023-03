Fedez ritorna su Instagram: ‘Preferisco stare lontano dai social, non c’entra mia moglie Chiara’ (Di venerdì 3 marzo 2023) Fedez ritorna su Instagram: ‘Preferisco stare lontano dai social, non c’entra mia moglie Chiara’. Sempre più voci alimentano grossi interrogativi sulla salute psico-fisica del rapper milanese, oltre che sulla stabilità del proprio matrimonio con Chiara Ferragni. Sarebbe verosimile la situazione legata a una presunta richiesta di divorzio da parte di lei, innescata dal teatrino satiro-politico del cantante durante la kermesse del Festival di Sanremo 2023. Fedez lontano dai social Una bomba sul giovane cantante e padre di due bambini, soprattutto in un momento di sua oggettiva difficoltà psicofisica. Chi gli è vicino, parla di forte depressione. Una situazione che aveva alimentato anche delle prestazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023)sudai, nonmia moglie Chiara’. Sempre più voci alimentano grossi interrogativi sulla salute psico-fisica del rapper milanese, oltre che sulla stabilità del proprio matrimonio con Chiara Ferragni. Sarebbe verosimile la situazione legata a una presunta richiesta di divorzio da parte di lei, innescata dal teatrino satiro-politico del cantante durante la kermesse del Festival di Sanremo 2023.daiUna bomba sul giovane cantante e padre di due bambini, soprattutto in un momento di sua oggettiva difficoltà psicofisica. Chi gli è vicino, parla di forte depressione. Una situazione che aveva alimentato anche delle prestazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Fedez ritorna su Instagram: ‘Preferisco stare lontano dai social’, cosa è successo - andredoria99 : @Popstitute7 Questo la dice lunga su: 1) La moralità squallida di Chiara Ferragni. 2) L'odio che Fedez riversa nel… - MarisaDenaro71 : @NathanDelMare Sicuramente non è in forma e probabilmente sotto stress, ritorna magari un leggero problema di balbu… - chiaraill97 : Mi fai una tenerezza infinita! Si vede che non stai bene, si vede dagli occhi e si sente dalla voce! Ritorna più fo… - Marco6U : @francescagori12 @fuoridalcorotv @mariogiordano5 @Fedez Ecco continuate a fare disinformazione...non sia mai che qu… -