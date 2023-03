Fedez, quanto costa il silenzio social: la potenziale perdita è milionaria (Di venerdì 3 marzo 2023) L'assenza dalle scene dell'influencer rischia di pesare negativamente sulle sue finanze. Si stima infatti che ogni suo post su Instagram valga dai 32mila ai 220mila euro. Intanto cresce l'apprensione tra i fan Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) L'assenza dalle scene dell'influencer rischia di pesare negativamente sulle sue finanze. Si stima infatti che ogni suo post su Instagram valga dai 32mila ai 220mila euro. Intanto cresce l'apprensione tra i fan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c4tl0v3r1 : @NiwaLeafie quanto mi fa schifo fedez non lo so spiegare - marcobelotti14 : #Lol3 spero sia bello tanto quanto gli altri LOL. Se volessero però fare il salto di qualità dovrebbero cambiare il conduttore #Fedez - tuttofadivano : @RCaruso73 @OriettaBerti Se penso a quanto mi è sempre piaciuta come artista, fin da piccola, e come si era saputa… - occhio_notizie : Il 3 marzo il Cda si riunirà per revisionare i contratti di Chiara Ferragni e Fedez, sul caso di #Instagram e… - mimmaumeton : A questo governo “con licenza di uccidere”, per quanto tempo ancora il nostro caro Presidente Mattarella ci dovrà m… -