Fedez non si presenta alla conferenza stampa della terza stagione di Lol: le parole di Serena Dandini (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa sta succedendo a Fedez? Nei giorni scorsi alcune storie pubblicate dal rapper hanno fatto spaventare i fan. Il cantante infatti ha mostrato un problema di balbuzie di cui ultimamente si è detto sopraffatto. A destare maggiore preoccupazione anche negli addetti ai lavori è stata anche la sua assenza nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol – Chi ride è fuori, che debutterà il 9 marzo su Amazon Prime. Conduttore del programma insieme a Frank Matano, Fedez non è intervenuto né in collegamento video o telefonico, né tantomeno ha inviato un messaggio video o audio per salutare le persone presenti. Serena Dandini, moderatrice della ...

