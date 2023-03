Fedez | l’annuncio sui social | la decisione riguarda Chiara Ferragni?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 3 marzo 2023)torna a parlare suinetwork e lo fa con un annuncio in cui prova a spiegare questo periodo di assenza ingiustificata. Si sono fatte molte ipotesi, tra cui soprattutto quella di una presunta lite tra il rapper e la mogliedopo il bacio a Rosa Chemical a Sanremo. A dire il vero Federico smentisce la rottura e specifica che è un periodo in cui sta avendo dei problem personali. Nelle storie il rapper scrive: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più lontano possibile dainetwork. In questanon c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Tra i tanti motivi che hanno fatto preoccupare i fan ci sono state sia le balbuzie in diretta Instagram che soprattutto l’assenza alla ...