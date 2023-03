Fedez | la mamma scrive sui social | “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo” I commentatori si dividono | “Forza Fede” | “Cosa dovremmo invidiare a suo figlio?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Andare avanti per deduzioni non è opera corretta. Ma vale la pena riportare l’ultimo messaggio postato suidalla madre di, Annamaria Berrinzaghi (che gli amici chiamano Tatiana). La managerè ildel” e ovviamente ci pensano ia fare notare la necessità di cambiare verbo. Non solo. I, loro sì, deducono che queste parole si riferiscano al rapper e a un brutto momento che starebbe passando. “Per fortuna ha i suoi genitori e la famiglia che lo sostiene”, “Purtroppo ci si è abituati a questa cultura del fango, paese bruto.mi conforta. Ho sempre tentato di stare nel giusto in un paese strano e sbagliato…”, “Noi siamo con ...