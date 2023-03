Fedez-Ferragni, Fabrizio Corona: "Lei vuole divorziare, lui sta molto male" (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo Fabrizio Corona, Fedez e Chiara Ferragni starebbero per separarsi definitivamente: 'Lei vuole divorziare e lui ha un disturbo depressivo'. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona attraverso il proprio canale Telegram, la presunta crisi matrimoniale nata tra Fedez e Chiara Ferragni dopo la fine del Festival di Sanremo sarebbe tutt'altro che terminata: il "Re dei paparazzi" sostiene che i due influencer stiano per divorziare. Corona ha affermato: "Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt'altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondoe Chiarastarebbero per separarsi definitivamente: 'Leie lui ha un disturbo depressivo'. Secondo quanto rivelato daattraverso il proprio canale Telegram, la presunta crisi matrimoniale nata trae Chiaradopo la fine del Festival di Sanremo sarebbe tutt'altro che terminata: il "Re dei paparazzi" sostiene che i due influencer stiano perha affermato: "Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt'altro che calmate. Chiaraè sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di ...

