Fedez come sta e cosa sta succedendo? Rotto il silenzio «Mia moglie non c'entra» FOTO (Di venerdì 3 marzo 2023) Fedez sta facendo preoccupare e non poco i suoi fan; dall'ultima puntata del Festival di Sanremo che lo ha visto protagonista inaspettato della performance di Rosa Chemical e dopo illazioni su un presunto litigio dietro le quinte con la moglie Chiara Ferragni, il rapper si è chiuso in un rumoroso silenzio stampa, sospeso solamente per replicare alle accuse di Selvaggia...

