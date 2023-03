Fedez assente alla prima di LOL, Fabrizio Corona rivela: “Sintomo di disturbo depressivo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Un alone di mistero continua a ruotare intorno a Fedez e al suo matrimonio con Chiara Ferragni. La foto postata dall’imprenditrice digitale, la quale ritraeva i due darsi la mano, sembrava aver spento le voci di una crisi, eppure pare non sia affatto così. Il rapper milanese, dopo essersi allontanato dai social da qualche settimana, non si è presentato neanche alla prima di LOL – Chi ride è fuori di cui è conduttore. A svelarne i motivi di questi strani atteggiamenti è Fabrizio Corona con una serie di dichiarazioni in merito. Fedez: l’assenza del rapper a LOL fa scalpore Com’è risaputo, la terza edizione di LOL – Chi ride è fuori andrà presto in onda su Prime Video. alla conduzione ci saranno ancora una volta Fedez e Frank Matano, ma, durante la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Un alone di mistero continua a ruotare intorno ae al suo matrimonio con Chiara Ferragni. La foto postata dall’imprenditrice digitale, la quale ritraeva i due darsi la mano, sembrava aver spento le voci di una crisi, eppure pare non sia affatto così. Il rapper milanese, dopo essersi allontanato dai social da qualche settimana, non si è presentato neanchedi LOL – Chi ride è fuori di cui è conduttore. A svelarne i motivi di questi strani atteggiamenti ècon una serie di dichiarazioni in merito.: l’assenza del rapper a LOL fa scalpore Com’è risaputo, la terza edizione di LOL – Chi ride è fuori andrà presto in onda su Prime Video.conduzione ci saranno ancora una voltae Frank Matano, ma, durante la ...

