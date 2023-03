Federmanager, 6 commissioni per le politiche industriali. Cuzzilla: Le nostre competenze al servizio del Paese (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal digitale alla crisi energetica, dalla rivoluzione dell’automotive alle nuove forme di mobilità sostenibile, dagli investimenti nelle infrastrutture alla normativa sugli appalti, fino all’utilizzo dei fondi europei e Pnrr: questi i temi di attualità di politica industriale su cui si concentrerà l’azione di Federmanager nei prossimi mesi. Per farlo, da oggi, sono attive 6 commissioni di settore istituite proprio per definire e sviluppare l’agenda strategica della Federazione sulle politiche industriali del Paese e le loro ricadute sul mondo del lavoro manageriale, così suddivise: Automotive Infrastrutture, Trasporti e Logistica integrata Innovazione e Trasformazione digitale Siderurgia Oil&Gas Sistema elettrico Le 6 commissioni si compongono di 52 manager esperti provenienti da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal digitale alla crisi energetica, dalla rivoluzione dell’automotive alle nuove forme di mobilità sostenibile, dagli investimenti nelle infrastrutture alla normativa sugli appalti, fino all’utilizzo dei fondi europei e Pnrr: questi i temi di attualità di politica industriale su cui si concentrerà l’azione dinei prossimi mesi. Per farlo, da oggi, sono attive 6di settore istituite proprio per definire e sviluppare l’agenda strategica della Federazione sulledele le loro ricadute sul mondo del lavoro manageriale, così suddivise: Automotive Infrastrutture, Trasporti e Logistica integrata Innovazione e Trasformazione digitale Siderurgia Oil&Gas Sistema elettrico Le 6si compongono di 52 manager esperti provenienti da ...

