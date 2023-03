(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Con oltre il 95% dei voti oggi l’assemblea straordinaria diha deliberato, tra l’altro, che, attualein caricaal 2024, prosegua il suo mandato per altri due anni, come previsto dalla delibera del Consiglio generale di Confindustria del 17 maggio 2022 che ha introdotto tale possibilità straordinaria per i presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020. Una norma voluta da Confindustria per offrire alle realtà che lo ritenessero opportuno una continuità nell’azione associativa messa a dura prova dalla fase pandemica. L’esito dell’assemblea riunitasi nella sede di Foro Buonaparte conferma quanto già deliberato il 20 dicembre scorso dal Consiglio di presidenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Federlegnoarredo, Claudio Feltrin confermato presidente fino al 2026 - Giornaleditalia : Federlegnoarredo, Claudio Feltrin confermato presidente fino al 2026 - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Con oltre il 95% dei voti oggi l'assemblea straordinaria di FederlegnoArredo ha deliberato, tra… - io_arch : Con oltre il 95% dei voti Claudio Feltrin riconfermato presidente di @Federlegno - SirianniChiara : RT @Federlegno: L'assemblea straordinaria di #FederlegnoArredo conferma Claudio #Feltrin alla presidenza fino al 2026. Leggi la news ?? htt… -

"A tutti gli associati - dichiaraFeltrin, presidente- ai membri del consiglio generale e del consiglio di presidenza va il mio ringraziamento per la rinnovata fiducia ...Con oltre il 95% dei voti, l'assemblea straordinaria diha deliberato cheFeltrin, attuale presidente in carica fino al 2024, prosegua il suo mandato per altri due anni, come previsto dalla delibera del Consiglio generale di ...Feltrin è stato espulso dal consiglio generale di Confindustria. Per discutere di questa espulsione è stata convocata una assemblea diper il 3 di marzo. Nella stessa ...

Federlegnoarredo, Claudio Feltrin confermato presidente fino al 2026 Adnkronos

Roma, 3 mar. (Labitalia) - Con oltre il 95% dei voti oggi l'assemblea straordinaria di FederlegnoArredo ha deliberato, tra l'altro, che Claudio ...ROMA (ITALPRESS) – Con oltre il 95% dei voti oggi l’assemblea straordinaria di FederlegnoArredo ha deliberato, tra l’altro, che Claudio Feltrin, attuale presidente in carica fino al 2024, prosegua il ...