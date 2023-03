FEBBRE NEROVERDE | PREVENDITA A QUOTA 2 MILA PRIMO ALLENAMENTO AL TOGNON

(Di venerdì 3 marzo 2023)per Pordenone-Pergolettese a2.000, mentre la squadra ha sostenuto oggi pomeriggio unsul nuovissimo terreno delin vista dell’esordio di domenica alle 17:30. Sempre oggi il GOS, riunitosi in mattinata, ha approvato la richiesta del Pordenone Calcio di destinare una significativa parte del settore ospiti – dove sono attesi circa 30 tifosi della Pergolettese, a cui sarà riservato uno spicchio ben delimitato – per accogliere atleti, atlete e staff (con rispettivi famigliari) dei Settori giovanili di Pordenone, Fontanafredda e delle società della provincia aderenti al progetto affiliazioni WEPN. Si alza così ad almeno 2.500 la proiezione di affluenza per domenica. I cancelli delsaranno aperti alle ore 15:30 per ...

Pordenone: Febbre neroverde, prevendita a quota 2.000 per la ... Udinese Blog

Febbre neroverde. Prevendita per Pordenone-Pergolettese a quota 2.000, mentre la squadra ha sostenuto oggi pomeriggio un allenamento sul nuovissimo terreno del Tognon in vista dell’esordio di domenica ...In due giorni 200 mini abbonamenti. La carta deroga per non traslocare, anche in caso di promozione in B Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, c ...