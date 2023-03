“Fasci di merd*”, poi le botte: “Così i collettivi ci hanno pestato” (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sono anche le testimonianze, ovviamente, di quanto vi abbiamo raccontato una settimana fa su questo sito in esclusiva. Parliamo dell’aggressione subita dai militanti di Azione Universitaria a Bologna, riempiti di botte da un gruppo di giovani di sinistra bolognesi. La procura emiliana ha chiuso l’inchiesta e iscritto otto persone, tra cui una ragazza, nel registro degli indagati. Il racconto lo fa Alessio Sanfelici, presente quella sera insieme ad altri ragazzi, tra cui l’attuale consigliere comunale Stefano Cavedagna e Dalila Ansalone, candidata al collegio uninominale per la Camera contro Virginio Merola. “Ci hanno sorpreso appena usciti dall’università – racconta Alessio all’Adnkronos – Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sono anche le testimonianze, ovviamente, di quanto vi abbiamo raccontato una settimana fa su questo sito in esclusiva. Parliamo dell’aggressione subita dai militanti di Azione Universitaria a Bologna, riempiti dida un gruppo di giovani di sinistra bolognesi. La procura emiliana ha chiuso l’inchiesta e iscritto otto persone, tra cui una ragazza, nel registro degli indagati. Il racconto lo fa Alessio Sanfelici, presente quella sera insieme ad altri ragazzi, tra cui l’attuale consigliere comunale Stefano Cavedagna e Dalila Ansalone, candidata al collegio uninominale per la Camera contro Virginio Merola. “Cisorpreso appena usciti dall’università – racconta Alessio all’Adnkronos – Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, ...

