Fantacalcio: i consigli per l’asta di riparazione. Brekalo la grande scommessa, Ngonge il possibile crac (Di venerdì 3 marzo 2023) Se non avete ancora fatto l’asta di riparazione, cari fantallenatori, siete fortunati. Già, perché la finestra del calciomercato invernale che si è chiuso lo scorso 1° febbraio ha portato in dote qualche talento interessante esploso nell’ultimo mese. Su tutti Ciryl Ngonge, attaccante del Verona, un diamante grezzo scovato nel Groningen dal direttore sportivo Sean Sogliano. Ma non c’è solo lui. Ecco su chi potete puntare se potete correre ai ripari in vista del rush finale del vostro Fantacalcio. Portieri Falcone e Di Gregorio in molte Leghe potrebbero essere ancora sul mercato, nel caso sono da prendere. Il primo più del secondo sia per gol subiti che per media voto. Idem Skorupski, numero uno del Bologna, a sorpresa settimo in classifica e sempre più difesa bunker. Dragowski dello Spezia para tanto e bene, tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Se non avete ancora fattodi, cari fantallenatori, siete fortunati. Già, perché la finestra del calciomercato invernale che si è chiuso lo scorso 1° febbraio ha portato in dote qualche talento interessante esploso nell’ultimo mese. Su tutti Ciryl, attaccante del Verona, un diamante grezzo scovato nel Groningen dal direttore sportivo Sean Sogliano. Ma non c’è solo lui. Ecco su chi potete puntare se potete correre ai ripari in vista del rush finale del vostro. Portieri Falcone e Di Gregorio in molte Leghe potrebbero essere ancora sul mercato, nel caso sono da prendere. Il primo più del secondo sia per gol subiti che per media voto. Idem Skorupski, numero uno del Bologna, a sorpresa settimo in classifica e sempre più difesa bunker. Dragowski dello Spezia para tanto e bene, tra i ...

