Fantacalcio, 5 portieri da schierare per la 25ª giornata di Serie A (Di venerdì 3 marzo 2023) : ecco i profili scelti dalla nostra redazione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche questa settimana il turno inizierà venerdì, subito con un succoso antipasto che rischia di diventare il piatto più pregiato di tutta la giornata: Napoli-Lazio. Il turno si concluderà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) : ecco i profili scelti dalla nostra redazione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche questa settimana il turno inizierà venerdì, subito con un succoso antipasto che rischia di diventare il piatto più pregiato di tutta la: Napoli-Lazio. Il turno si concluderà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Zeroazero : È già tempo di una nuova giornata al #fantacalcio: scopri qui i tre portieri da schierare in questo turno ??… - ckaris_ : RT @DiMarzio: #SerieA - #Fantacalcio, i portieri per la 25ª giornata: dai top agli sconsigliati - fantapiu3 : Are you ready for the next round? Torna la #SerieA anche con i #ConsigliFantacalcio per i #portieri da schierare pe… - DiMarzio : #SerieA - #Fantacalcio, i portieri per la 25ª giornata: dai top agli sconsigliati - infoitsport : Fantacalcio, i portieri consigliati nella 25ª giornata di Serie A -