Falco (Forza Italia): “Gli elettori tornino a votare per i rappresentanti della Provincia” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il voto del cittadino è sovrano, il suffragio universale è una conquista che va difesa”. Parte da un antefatto morale l’ex consigliere comunale di Airola, Antonio Falco, attuale dirigente Provinciale di Forza Italia, che spinge insieme alla sua area politica, al ritorno al voto di primo livello per quanto concerne le province. ?“E’ il momento di accelerare – ha dichiarato Falco – la proposta di Forza Italia trova consensi nei due partiti alleati. E’ giunta l’ora di mettere da parte ciò che il ministro renziano Delrio aveva fatto nel 2014. È fondamentale recuperare un rapporto fiduciario tra elettore e rappresentante delle istituzioni: ciò accade solo con una scelta diretta di chi li può governare, perché gli amministratori poi dovranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il voto del cittadino è sovrano, il suffragio universale è una conquista che va difesa”. Parte da un antefatto morale l’ex consigliere comunale di Airola, Antonio, attuale dirigentele di, che spinge insieme alla sua area politica, al ritorno al voto di primo livello per quanto concerne le province. ?“E’ il momento di accelerare – ha dichiarato– la proposta ditrova consensi nei due partiti alleati. E’ giunta l’ora di mettere da parte ciò che il ministro renziano Delrio aveva fatto nel 2014. È fondamentale recuperare un rapporto fiduciario tra elettore e rappresentante delle istituzioni: ciò accade solo con una scelta diretta di chi li può governare, perché gli amministratori poi dovranno ...

