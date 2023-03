Facchetti: «Inter la più forte? Eccesso della stampa. Fascia di capitano…» (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianfelice Facchetti, figlio del compitano Giacinto, ha parlato durante la presentazione del libro di Gianluca Pagliuca. Le sue parole alla stampa sul momento dell’Inter e sulla Fascia di capitano Eccesso ? Gianfelice Facchetti si esprime così: «In questi ultimi due anni c’è stato un pochino di Eccesso della stampa nel scrivere che l’Inter è la squadra più forte. Sicuramente è una buona squadra. La qualità c’è, non so se sia davvero così più forte delle altre. Ha qualche limite e in questo inizio di anno siamo passati da prestazioni belle ad altre meno. La squadra si smarrisce con troppa facilità. C’è qualcosa da migliorare, brava la società a sottolineare che ci sono degli obiettivi ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianfelice, figlio del compitano Giacinto, ha parlato durante la presentazione del libro di Gianluca Pagliuca. Le sue parole allasul momento dell’e sulladi capitano? Gianfelicesi esprime così: «In questi ultimi due anni c’è stato un pochino dinel scrivere che l’è la squadra più. Sicuramente è una buona squadra. La qualità c’è, non so se sia davvero così piùdelle altre. Ha qualche limite e in questo inizio di anno siamo passati da prestazioni belle ad altre meno. La squadra si smarrisce con troppa facilità. C’è qualcosa da migliorare, brava la società a sottolineare che ci sono degli obiettivi ...

