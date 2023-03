Fabrizio Corona sui Ferragnez | “Lei sempre più propensa a chiedere il divorzio | lui sta male” Ma il rapper sui social…

(Di venerdì 3 marzo 2023) Per la prima volta dopo poco più di due settimane, ilFedez è tornato sui social per chiarire gli ultimi rumors sul suo conto. Com’è noto, dopo la finalissima del Festival di Sanremo, ilè sparito dai social. Salvo farvi ritorno per attaccare duramente la trasmissione di Rete4 Fuori dal coro. Attraverso alcuni video, Federico Lucia aveva accusato il conduttore Mario Giordano (CLICCA QUI per leggere l’articolo) e la sua troupe di aver realizzato un’inchiesta volta a scoprire la sua omossessualità tramite interviste ai suoi amici d’infanzia. Una settimana dopo, Fedez era tornato su Instagram rivolgendosi direttamente alla giornalista Selvaggia Lucarelli, mostrando un peggioramento della sua balbuzie. Un dettaglio, questo, che aveva fortemente allarmato i fan (CLICCA QUI per leggere l’articolo), preoccupati delle condizioni di salute del ...

A poche ore dall'indiscrezione bomba di Fabrizio Corona che attraverso il suo canale Telegram ha diffuso lo scoop che i Ferragnez sarebbe sul punto di divorziare, Fedez ha deciso di rompere il silenzio annunciando di voler prendersi una pausa dai social.

