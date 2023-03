F1, Sergio Perez: “Oggi abbiamo lavorato sul set-up, lassù siamo tutti molto vicini” (Di venerdì 3 marzo 2023) Un venerdì davvero da incorniciare quello di Sergio Perez. Il messicano, infatti, conclude il suo venerdì del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la consapevolezza di avere approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione, ovvero in una maniera decisamente più convincente rispetto alla passata stagione, quando trovò il giusto feeling con la sua vettura solamente a sprazzi. Per quanto si era visto nei test pre-stagionali della scorsa settimana, aspettavamo al varco il portacolori della Red Bull che, nella giornata odierna, ha confermato tutto nelle prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Sakhir. A livello di tempi ha concluso al terzo posto assoluto in 1:31.078 a soli 2 millesimi di distacco dal suo illustre vicino di box, Max Verstappen, ed a 171 dallo scatenato Fernando Alonso di questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Un venerdì davvero da incorniciare quello di. Il messicano, infatti, conclude il suo venerdì del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la consapevolezza di avere approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione, ovvero in una maniera decisamente più convincente rispetto alla passata stagione, quando trovò il giusto feeling con la sua vettura solamente a sprazzi. Per quanto si era visto nei test pre-stagionali della scorsa settimana, aspettavamo al varco il portacolori della Red Bull che, nella giornata odierna, ha confermato tutto nelle prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Sakhir. A livello di tempi ha concluso al terzo posto assoluto in 1:31.078 a soli 2 millesimi di distacco dal suo illustre vicino di box, Max Verstappen, ed a 171 dallo scatenato Fernando Alonso di questo ...

