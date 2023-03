F1 | Sainz | ' venerdì complicato ma ci aspettiamo passi avanti domani'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - "Unpiùdel previsto. Abbiamo avuto qualche problema di bilanciamento oggi e così è stato necessario cambiare parecchie regolazioni sulla macchina per reagire alle limitazioni che mi rallentavano. Tuttavia è soloe sono convinto che le analisi che faremo questa notte ci permetteranno di fare un passo". Queste le parole del pilota della Ferrari Carlosdopo il 14° tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain.

