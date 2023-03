F1 | Red Bull la macchina da battere Per la Ferrari il rischio è di essere la ‘terza forza’ E la Mercedes…

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) La prima giornata di prove libere del Mondiale 2023 di Formula Uno è passata agli archivi, fornendo delle indicazioni davvero molto interessanti in vista delle qualifiche e soprattutto del Gran Premio del Bahrain. I riscontri dei test si stanno rivelando sinora abbastanza veritieri, in attesa di capire il vero potenziale delle monoposto quando tutti andranno su di motore durante le prove ufficiali. Redsi conferma ladaa Sakhir, dimostrando un passo davvero notevole nei long-run con elevato carico di carburante a bordo, anche se non è così scontata la superiorità delle RB19 perlomeno sul giro secco. Max Verstappen (stranamente) ha fatto fatica quest’oggi a trovare un buon feeling con la, riuscendoci solamente nella seconda parte della FP2 dopotornato di fatto al ...