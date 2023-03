F1 | prove libere 1 GP Bahrain | comanda Perez | Leclerc quinto e Sainz ultimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdioSuning3 : Dopo questa prima sessione di Prove libere necessito in ordine di: -diventare la sedia personale di Federica Masoli… - gdlsnapoli : Siete dei lamenti perenni guardatevi sti sfaccimm e prove libere dosando quello che dite, perché siete pesanti con… - Luxgraph : F1 GP Bahrain: Ferrari indietro, Sainz è ultimo! I risultati delle prove libere 1 - CamFerrari25 : RT @FantaFormulaUNO: Sono FINALMENTE iniziate le prime prove libere della stagione???? Questo vuol dire che vi restano poco più di 24 ore per… - serotoniride : io che dissocio dalla ferraglia e sblocco il simp per max dopo aver visto il podio delle prove libere -

ROMA - La Ferrari non impressiona nella prima sessione dial Gran Premio del Bahrain , prima tappa stagionale della Formula 1 . Charles Leclerc e Carlos Sainz , entrambi con gomma gialla, chiudono rispettivamente in quinta e ultima posizione. ...Red Bull in testa con Perez al termine della prima sessione didel GP del Bahrain . Alonso si è messo in mezzo alle due RB19, mentre la Ferrari ha girato con un programma diverso, chiudendo al 5° posto con Leclerc ed al 20° con Sainz. Un prosieguo ...Sergio Perez comincia la stagione di F1 davanti a tutti. Nella prima sessione delledel Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2023. Il pilota messicano della Red Bull si è subito trovato a suo agio nella simulazione qualifica ed ha fermato il cronometro ...

ROMA - La Ferrari non impressiona nella prima sessione di prove libere al Gran Premio del Bahrain, prima tappa stagionale della Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi con gomma gialla, ch ...Ottimo debutto per il siciliano Gabriele Minì, classe 2005, nato a Marineo, nelle prove libere del round di Sakhir hanno dato ufficialmente il via alla stagione 2023 di Formula 3. Minì, al suo primo g ...