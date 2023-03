F1 | parla Frederic Vasseur | “Devo conoscere le persone per migliorare | ma sensazioni buone” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) Va in archivio con diversi aspetti ancora da valutare la prima giornata di lavoro in casa Ferrari. La scuderia di Maranello chiude il venerdì del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con un Charles Leclerc che ha fatto vedere cose interessanti, mentre Carlos Sainz ha vissuto qualche difficoltà di troppo, dopo che nei test sembrava quanto mai a proprio agio con la nuova vettura. Charles Leclerc ha terminato la sua giornata in quarta posizione, mentre lo spagnolo ha chiuso oltre la top10. Andamento differente anche in ottica simulazione di passo gara, con il monegasco che ha proceduto su tempi di primo piano, migliorando nel finale, mentre Carlos Sainz ha faticato rimanendo sempre su tempi più alti. Il venerdì di Sakhir è stata anche occasione per qualche prova particolare, come l’ala posteriore con un solo sostegno. Un aspetto importante, che è ...