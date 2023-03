F1 oggi, GP Bahrain 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 3 marzo 2023) oggi, venerdì 3 marzo, prende il via il fine-settimana del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 12.30 italiane la FP1 e dalle 16.00 la FP2. Grandi attese sulla Ferrari. La scuderia di Maranello si rimette in marcia e la caccia al titolo che manca da tanto riprende. La nuova SF-23, nel corso dei test che si sono tenuti la scorsa settimana su questa pista, ha messo in mostra pregi e difetti e, per quanto si è potuto capire, la Red Bull è davanti e sarà necessario inseguire e non farsi sorprendere da altri team. Il riferimento è alla Mercedes e all’Aston Martin. La Stella ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023), venerdì 3 marzo, prende il via il fine-settimana del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni dipreviste: dalle 12.30 italiane la FP1 e dalle 16.00 la FP2. Grandi attese sulla Ferrari. La scuderia di Maranello si rimette in marcia e la caccia al titolo che manca da tanto riprende. La nuova SF-23, nel corso dei test che si sono tenuti la scorsa settimana su questa pista, ha messo in mostra pregi e difetti e, per quanto si è potuto capire, la Red Bull è davanti e sarà necessario inseguire e non farsi sorprendere da altri team. Il riferimento è alla Mercedes e all’Aston Martin. La Stella ...

