F1 | Max Verstappen | “Sorpreso per quanto vado forte nei long-run | ma la Aston Martin è veloce”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Prima giornata di prove libere più complicata del previsto in Bahrain per Max, che ha comunque piazzato la zampata del campione chiudendo in seconda posizione la FP2 sulla pista di Sakhir. L’olandese della Red Bull è stato preceduto solo dalla sorprendentedi Fernando Alonso, scavalcando invece di due millesimi il compagno di squadra Sergio Perez. “Ho avuto un inizio di giornata difficile. La FP1 è andata male, non eravamo a posto a livello di bilanciamento ed è assurdo perché durante i test sembrava tutto buono quello che avevamo provato, quindi avevamo diverse cose da capire. Anche l’inizio della FP2 è stato un po’ difficile e, anche se non abbiamo troppi riferimenti e dovevo recuperare un po’ di fiducia nella macchina, credo che l’ultimo tentativo non sia stato male“, racconta il due volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Max Verstappen: “Avvio di giornata difficile, ma abbiamo ritrovato la direzione giusta nel long-run” - - sportface2016 : #F1 #BahrainGP Max #Verstappen dopo le libere del venerdì: 'Devo ritrovare mio ritmo, #AstonMartin competitive ma l… - charles_lefast : si ma mi sembra davvero troppo azzardato pensare che tra il passo gara della RED BULL DI MAX EMILIAN VERSTAPPEN e l… - whoismonique__ : io il fantaf1 lo faccio sempre e solo con gente che mi sta sul cazzo in squadra e sempre e solo con quel rotto in c… - NightmareNM : RT @Korhapion: @PrimeF1__ @speedcafe @F1 Max 'cola guanga' Verstappen -

Ma non solo Alonso ha lasciato tutti a bocca aperta per il giro secco, ma anche sul passo gara è stato costantemente al livello delle due Red Bull - Honda die Sergio Perez, ...... ma la vera sorpresa arriva nelle FP2, quando lo spagnolo si ritrova a guidare il gruppo, con poco meno di due decimi da. Non si può più continuare a dire che sono solo test: di certo ...ha parlato al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain, che inaugura il Mondiale 2023 di Formula 1. Il campione mondiale in carica ha commentato così le ...

F1 | Verstappen: "Avvio difficile, ma poi abbiamo ritrovato la via" Motorsport.com - IT

Prima giornata di prove libere più complicata del previsto in Bahrain per Max Verstappen, che ha comunque piazzato la zampata del campione chiudendo in seconda posizione la FP2 sulla pista di Sakhir.Fernando ridimensiona le prestazioni mostrate nelle prove libere 2 del GP del Bahrain ma Aston Martin è parsa veloce e costante. "Questione di tempo prima che AM sfidi i grandi" ...