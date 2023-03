F1, Lewis Hamilton pessimista: “Prendiamo un secondo al giro da Red Bull” (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mercedes è una delle scuderie più deluse di questa prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Dalle due sessioni odierne è emersa una Red Bull superiore alla concorrenza, una Ferrari seconda forza e la scuderia tedesca dietro probabilmente anche alla rivelazione Aston Martin. Lewis Hamilton è apparso piuttosto sconsolato nell’intervista ai media: “Abbiamo scoperto di essere molto distanti. Qualcosa avevamo appreso dai test, ma il gap è davvero ampio. Sto cercando di dare tutto, ma più di tanto non posso fare. Siamo ancora più indietro rispetto all’anno scorso, siamo sulla strada sbagliata“. Il sette volte campione del mondo ha provato ad entrare maggiormente nel dettaglio delle problematiche: “La Red Bull è nettamente superiore sia nel giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mercedes è una delle scuderie più deluse di questa prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Dalle due sessioni odierne è emersa una Redsuperiore alla concorrenza, una Ferrari seconda forza e la scuderia tedesca dietro probabilmente anche alla rivelazione Aston Martin.è apparso piuttosto sconsolato nell’intervista ai media: “Abbiamo scoperto di essere molto distanti. Qualcosa avevamo appreso dai test, ma il gap è davvero ampio. Sto cercando di dare tutto, ma più di tanto non posso fare. Siamo ancora più indietro rispetto all’anno scorso, siamo sulla strada sbagliata“. Il sette volte campione del mondo ha provato ad entrare maggiormente nel dettaglio delle problematiche: “La Redè nettamente superiore sia nel...

