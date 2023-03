F1, Lance Stroll al debutto stagionale sull’Aston Martin: “Mi sento bene, la macchina era fantastica da guidare” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Mi sento bene, un po’ rigido ma tutto sommato è andata bene in macchina“, così Lance Stroll al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula Uno. In realtà per il canadese dell’Aston Martin si trattava del primo approccio della stagione con la nuova AMR23, dopo aver saltato i test pre-stagionali a causa di un infortunio al polso destro rimediato un paio di settimane fa in Spagna per una caduta in bici. “È stato fantastico tornare in macchina oggi e fare i miei primi veri giri del 2023. Sono passati solo 13 giorni dal mio incidente ed in quel momento non ero sicuro che sarei tornato su una macchina di F1 così presto, quindi essere qui con la squadra è fantastico”, racconta il compagno di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) “Mi, un po’ rigido ma tutto sommato è andatain“, cosìal termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula Uno. In realtà per il canadese dell’Astonsi trattava del primo approccio della stagione con la nuova AMR23, dopo aver saltato i test pre-stagionali a causa di un infortunio al polso destro rimediato un paio di settimane fa in Spagna per una caduta in bici. “È stato fantastico tornare inoggi e fare i miei primi veri giri del 2023. Sono passati solo 13 giorni dal mio incidente ed in quel momento non ero sicuro che sarei tornato su unadi F1 così presto, quindi essere qui con la squadra è fantastico”, racconta il compagno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ghostisback9 : @f1blag @fia @AstonMartinF1 @lance_stroll Mafia - fosforilazione : @PieroRicciuti55 poi questo è un social e io posso esprimere le mie idee come cazzo mi pare se permetti. 26 anni ch… - PieroRicciuti55 : @fosforilazione Sotto controllo, chi cazzo sei tu per affermare che Lance Stroll sia un pericolo per gli altri pilo… - LaRossa_carota : RT @franceesco_: La fia che rompe i coglioni a hamilton per gli anelli e i piercing per “la sicurezza” ma fa gareggiare lance stroll con le… - liafromf1 : RT @wolfsxtar: io voglio sapere come fa a dormire tranquillo chi ha detto a lance stroll che può correre -