F1 | lampo Fernando Alonso in FP2 a Sakhir! Sorpresa Aston Martin | Ferrari in crescita

(Di venerdì 3 marzo 2023)continua ad impressionare e stampa il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’ha fermato il cronometro in 1’30?907, confermando la competitività della AMR23 anche nella simulazione di qualifica con gomme soft in notturna (stesse condizioni delle prove ufficiali e della gara). Alle spalle del veterano iberico troviamo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente a 169 e 171 millesimi dalla vetta, che hanno messo in evidenza comunque una prova di forza importante nei long-run di fine turno a serbatoi pieni ribadendo il ruolo di favoriti per la vittoria in vista del GP domenicale. Quarta piazza a 460 millesimi dal leader per la prima delle ...