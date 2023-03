F1, la Ferrari ha provato una nuova ala posteriore a Sakhir: l’analisi di Matteo Bobbi – VIDEO (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue il percorso di avvicinamento alla prima qualifica del Mondiale di Formula Uno 2023, che si terrà nella giornata di domani sul circuito di Sakhir. Quest’oggi sono andate in scena invece le prime due sessioni ufficiali di prove libere, con tutti i team alla ricerca del set-up ideale in vista della fase cruciale del weekend di gara del Gran Premio del Bahrain 2023. Prove comparative in casa Ferrari, che ha riproposto in avvio di FP1 una nuova ala posteriore monopilone (già testata brevemente durante i test pre-stagionali) sulla SF-23 di Charles Leclerc per raccogliere dati preziosi anche nell’ottica dello sviluppo a lungo termine della vettura. Il monegasco, dopo alcune tornate, è poi rientrato ai box per passare nuovamente all’ala con due piloni e con una beam wing più carica. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue il percorso di avvicinamento alla prima qualifica del Mondiale di Formula Uno 2023, che si terrà nella giornata di domani sul circuito di. Quest’oggi sono andate in scena invece le prime due sessioni ufficiali di prove libere, con tutti i team alla ricerca del set-up ideale in vista della fase cruciale del weekend di gara del Gran Premio del Bahrain 2023. Prove comparative in casa, che ha riproposto in avvio di FP1 unaalamonopilone (già testata brevemente durante i test pre-stagionali) sulla SF-23 di Charles Leclerc per raccogliere dati preziosi anche nell’ottica dello sviluppo a lungo termine della vettura. Il monegasco, dopo alcune tornate, è poi rientrato ai box per passaremente all’ala con due piloni e con una beam wing più carica. Di seguito il ...

