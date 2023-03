F1 | la classifica combinata delle prove libere a Sakhir | i tempi delle due sessioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) La prima giornatadel GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, è andato in archivio. Sulla pista diabbiamo assistito a dueparticolarmente intense, disputate in condizioni diverse: la prima dalle 12.30 italiane, con il sole e temperature oltre i 40°C sull’asfalto; la seconda dalle 16.00 italiane in condizioni notturne e con 20°C in meno sul tracciato. Il migliore del day-1 è stato un sorprendente Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin, che già aveva impressionato nel corso dei test pre-season che si erano tenuti su questa stessa pista, ha dato seguito a ciò che di buono si era visto. La monoposto britannica è molto equilibrata e veloce sia in configurazione da qualifica che sul passo gara. Alle spalle di Nando ci sono le ...