F1 | Hamilton | ' lontani dalla Red Bull | il gap è grande'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Lewiscomincia con il piede sbagliato il suo 2023. Il britannico ha chiuso con l'ottavo tempo le libere del GP del Bahrain, confermandosi molto lontano dai principali avversari per il titolo. La Mercedes vista nei test, con i tanti problemi di velocità, sembra non essere migliorata nel giro di una settimana. "Abbiamo scoperto di essere molto, lo sapevamo un po' dai test ma il gap è davvero-dice il sette volte campione del mondo-. Le sto provando tutte in pista, ma la situazione è questa. Non mi sono sentito a mio agio in niente, né sul passo gara né sul giro veloce, abbiamo cercato di bilanciare le cose ma la Redè oltre un secondo più veloce nella simulazione di gara. Dobbiamo lavorare molto".