F1 GP Bahrain 2023, Sainz: "Un venerdì più complicato del previsto"

"Un venerdì più complicato del previsto. Abbiamo avuto qualche problema di bilanciamento e così è stato necessario cambiare parecchie regolazioni sulla macchina per reagire alle limitazioni che mi rallentavano". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo le prove libere del venerdì del GP del Bahrain 2023 di F1 non andate affatto bene per lo spagnolo: "Tuttavia è solo venerdì e sono convinto che le analisi che faremo questa notte ci permetteranno di fare un passo avanti domani".

