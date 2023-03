F1 GP Bahrain 2023, Russell: “Aston Martin sorpresa, ha fatto un grande lavoro” (Di venerdì 3 marzo 2023) “E’ presto per parlare di risposte. Il passo gara sembra più forte rispetto alle qualifiche ma è tempo di esaminare la situazione. Il nostro team è molto forte, per ora l’Aston Martin è la sorpresa: ha fatto un grande lavoro durante l’inverno”. Queste le parole di George Russell, pilota Mercedes, dopo le libere del venerdì del GP del Bahrain di F1: “L’assetto della macchina dà sensazioni buone ma ora è tempo di esaminare, capire se le cose hanno funzionato come dovevano”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “E’ presto per parlare di risposte. Il passo gara sembra più forte rispetto alle qualifiche ma è tempo di esaminare la situazione. Il nostro team è molto forte, per ora l’è la: haundurante l’inverno”. Queste le parole di George, pilota Mercedes, dopo le libere del venerdì del GP deldi F1: “L’assetto della macchina dà sensazioni buone ma ora è tempo di esaminare, capire se le cose hanno funzionato come dovevano”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? - SkySportF1 : Alle 12:30 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW le prime libere della stagione 2023 #SkyMotori… - SkySportF1 : ???????????? ?? ???????????????????? ??° ?? ??° ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????????? I tempi ? - sportface2016 : #F1 #BahrainGP, #Russell: '#AstonMartin sorpresa, ha fatto un grande lavoro' - coldrexf7 : RT @SkySportF1: SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? -