F1 GP Bahrain 2023, risultati e classifica prove libere 1: Perez davanti ad Alonso (Di venerdì 3 marzo 2023) Sergio Perez comincia la stagione di F1 davanti a tutti. Nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2023. Il pilota messicano della Red Bull si è subito trovato a suo agio nella simulazione qualifica ed ha fermato il cronometro in 1:32.758. Dietro di lui, di quattro decimi, c’è Fernando Alonso che conferma la bontà del progetto Aston Martin. Mentre paga oltre sei decimi dal suo compagno di squadra il due volte campione del Mondo Max Verstappen, apparso non a proprio agio nel giro veloce, molto di più invece nella simulazione del passo gara. LAVORO DIVERSO PER LE FERRARI – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto un lavoro diverso in questa prima sessione di libere. I due sono scesi in pista ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Sergiocomincia la stagione di F1a tutti. Nella prima sessione delledel Gran Premio del, gara inaugurale del Mondiale. Il pilota messicano della Red Bull si è subito trovato a suo agio nella simulazione qualifica ed ha fermato il cronometro in 1:32.758. Dietro di lui, di quattro decimi, c’è Fernandoche conferma la bontà del progetto Aston Martin. Mentre paga oltre sei decimi dal suo compagno di squadra il due volte campione del Mondo Max Verstappen, apparso non a proprio agio nel giro veloce, molto di più invece nella simulazione del passo gara. LAVORO DIVERSO PER LE FERRARI – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto un lavoro diverso in questa prima sessione di. I due sono scesi in pista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale delle #FP1 #PL1 #BahrainGP La #diretta minuto per minuto: - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale delle #FP1 #PL1 #BahrainGP La #diretta minuto per minuto: - paoloangeloRF : Subito una novità per la Ferrari nelle Libere 1 in Bahrain - sportface2016 : #Perez davanti a tutti! Il recap, i risultati e la classifica della prima sessione di prove libere del #BahrainGP… -