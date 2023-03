F1 GP Bahrain 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la prima fatica stagionale del Mondiale 2023 di F1 e si continua a dare spettacolo al GP del Bahrain sul circuito di Sakhir: come di consueto al sabato sono previste le qualifiche ufficiali, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. In Bahrain prima caccia alla pole stagionale e staremo a vedere quale sarà la griglia di partenza in vista della gara inaugurale. Si parte però in mattinata con le prove libere 3. La terza sessione di prove libere si terrà alle ore 12.30 di sabato 4 marzo, mentre le attesissime qualifiche saranno disputate alle ore 16 con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la prima fatica stagionale del Mondialedi F1 e si continua a dare spettacolo al GP delsul circuito di Sakhir: come di consueto alsono previste leufficiali, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. Inprima caccia alla pole stagionale e staremo a vedere quale sarà la griglia di partenza in vista della gara inaugurale. Si parte però in mattinata con le prove libere 3. La terza sessione di prove libere si terrà alle ore 12.30 di4 marzo, mentre le attesissimesaranno disputate alle ore 16 contv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno esu ...

