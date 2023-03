F1 GP Bahrain 2023, prove libere 2: risultati e classifica, Alonso davanti a Verstappen (Di venerdì 3 marzo 2023) Fernando Alonso davanti a tutti. Nella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, lo spagnolo dell’Aston Martin ferma il cronometro in 1:30.907 facendo segnare il miglior tempo del week-end e precedendo di oltre un decimo le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, separate da due soli millesimi. LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV Al quarto posto c’è la Ferrari di Charles Leclerc che ha provato la simulazione qualifica con una modalità motore molto bassa e si è preso ben quattro decimi da Alonso. A soli nove millesimi da Leclerc c’è Nico Hulkenberg con la Haas, a testimonianza del fatto che la ‘Rossa’ non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale. ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Fernandoa tutti. Nella seconda sessione delledel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1, lo spagnolo dell’Aston Martin ferma il cronometro in 1:30.907 facendo segnare il miglior tempo del week-end e precedendo di oltre un decimo le due Red Bull di Maxe Sergio Perez, separate da due soli millesimi. LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV Al quarto posto c’è la Ferrari di Charles Leclerc che ha provato la simulazione qualifica con una modalità motore molto bassa e si è preso ben quattro decimi da. A soli nove millesimi da Leclerc c’è Nico Hulkenberg con la Haas, a testimonianza del fatto che la ‘Rossa’ non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale. ...

