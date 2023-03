F1 Gp Bahrain 2023 | Perez | “Buone idee per domani | ma c’è da lavorare”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sergioha commentato la prima giornata di prove libere del Gran Premio del, appuntamento di apertura del Mondialedi Formula 1. Il messicano della Red Bull non è sembrato pienamente a proprio agio in pista: “Sicuramente c’è del lavoro da fare, l’unica sessione che ha dato indicazioni è stata la seconda perchè da mattina a pomeriggio la temperatura è cambiata molto – ha spiegato – Abbiamo delleper il set-up, ma dobbiamo lavorarci per. Vedremo chi farà il miglior giro e chi avrà il miglior passo, Aston Martin e Ferrari sembrano forti.” SportFace.

Max Verstappen ha parlato al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del, che inaugura il Mondialedi Formula 1. Il campione mondiale in carica ha commentato così le prime indicazioni alla vigilia delle qualifiche: 'Abbiamo faticato nelle FP1, poi abbiamo ...VEDI ANCHE F1 GP, PL2: Alonso vola, poi le Red Bull e Leclerc GP: risultati prove libere Lance Stroll parteciperà al GP delLA SOFFERENZA DI LANCE Dato il potenziale ...Ecco gli orari F1 GPche verrà trasmesso domenica 5 marzo in differita su TV8 ed in diretta alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now . Nonostante il fuso orario per noi l'orario sarà ...

Luca Furbatto, valido progettista italiano approdato da un anno alla Aston Martin, nel corso dei test pre campionato si era sbilanciato dichiarando che la AMR23 sarebbe stata la terza… Leggi ...Luca Basso È sicuramente il favorito per il titolo 2023 e Théo Pourchaire, nelle prove libere del primo round stagionale in Bahrain, non delude le attese. Infatti, il francese del team ART ha ...