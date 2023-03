F1 GP Bahrain 2023, Leclerc: “Mi sento a mio agio, libere andate come da programma” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Le nostre prove libere sono andate secondo programma. Abbiamo completato un buon numero di giri e mi sento sempre più a mio agio in macchina”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il venerdì delle prove libere del GP del Bahrain 2023 di F1: “È ancora difficile dire quali siano i veri valori in campo, anche perché mi sembra di capire che oggi le squadre abbiano attuato piani di lavoro piuttosto diversi fra loro. Noi restiamo concentrati su noi stessi, decisi a spingere nella giusta direzione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “Le nostre provesonosecondo. Abbiamo completato un buon numero di giri e misempre più a mioin macchina”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, dopo il venerdì delle provedel GP deldi F1: “È ancora difficile dire quali siano i veri valori in campo, anche perché mi sembra di capire che oggi le squadre abbiano attuato piani di lavoro piuttosto diversi fra loro. Noi restiamo concentrati su noi stessi, decisi a spingere nella giusta direzione”. SportFace.

