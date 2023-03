F1, GP Bahrain 2023: highlights e sintesi delle prove libere. Alonso in testa – VIDEO (Di venerdì 3 marzo 2023) Fernando Alonso conferma quanto di buono si dicesse sul contro della AstonMartin e chiude con il miglior tempo il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo ha, infatti, fermato il cronometro sul tempo di 1’30?907, mettendo anche in mostra un ottimo passo gara, quasi ai livelli della Red Bull. Ed è proprio il team di Milton Keynes a piazzarsi in scia dell’asturiano con Max Verstappen secondo e Sergio Perez terzo, distanti rispettivamente a 169 e 171 millesimi dalla vetta. I due portacolori del team Red Bull hanno messo in atto una prova di forza notevole nei long-run di fine turno ribadendo il ruolo di favoriti per la vittoria in vista del GP domenicale. Quarta posizione, ma con un distacco di 460 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Fernandoconferma quanto di buono si dicesse sul contro della AstonMartin e chiude con il miglior tempo il venerdì dedicato alledel Gran Premio del, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo ha, infatti, fermato il cronometro sul tempo di 1’30?907, mettendo anche in mostra un ottimo passo gara, quasi ai livelli della Red Bull. Ed è proprio il team di Milton Keynes a piazzarsi in scia dell’asturiano con Max Verstappen secondo e Sergio Perez terzo, distanti rispettivamente a 169 e 171 millesimi dalla vetta. I due portacolori del team Red Bull hanno messo in atto una prova di forza notevole nei long-run di fine turno ribadendo il ruolo di favoriti per la vittoria in vista del GP domenicale. Quarta posizione, ma con un distacco di 460 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : SUPER ALONSO IN BAHRAIN Aston Martin al comando nelle FP2 ? - SkySportF1 : Alle 12:30 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW le prime libere della stagione 2023 #SkyMotori… - SkySportF1 : ???????????? ?? ???????????????????? ??° ?? ??° ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????????? I tempi ? - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Nelle libere 2 del Gp del Bahrain, l'Aston Martin di Alonso è davanti a tutti. Seguono le Red Bull di Verstappen e Perez,… - Agenzia_Ansa : Nelle libere 2 del Gp del Bahrain, l'Aston Martin di Alonso è davanti a tutti. Seguono le Red Bull di Verstappen e… -