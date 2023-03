F1 GP Bahrain 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 3 marzo 2023) Si chiude la prima tappa stagionale del Mondiale 2023 di F1 ed è la gara del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir a tenere banco nel giorno conclusivo del weekend: come di consueto domenica si corre la gara che assegna i punti, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. 25 punti in palio più quello aggiuntivo per il giro veloce, è gran bagarre tra Ferrari, Red Bull e Mercedes, occhio però anche a exploit inaspettati in una fase embrionale della stagione. La gara avrà inizio alle ore 16 di domenica 5 marzo con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Disponibile anche la ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Si chiude la prima tappa stagionale del Mondialedi F1 ed è ladel GP delsul circuito di Sakhir a tenere banco nel giorno conclusivo del weekend: come di consuetosi corre lache assegna i punti, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. 25 punti in palio più quello aggiuntivo per il giro veloce, è gran bagarre tra Ferrari, Red Bull e Mercedes, occhio però anche a exploit inaspettati in una fase embrionale della stagione. Laavrà inizio alle ore 16 di5 marzo contv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno esu Sky Go, oltre che su Now. Disponibile anche la ...

