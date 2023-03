F1, George Russell: “Abbiamo cambiato l’ala posteriore. Passo gara migliore di quello da qualifica” (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mercedes non può sicuramente uscire soddisfatta dalla prima giornata del Mondiale 2023 di Formula 1. Nelle prove libere del GP del Bahrain la scuderia tedesca non ha brillato, concludendo entrambe le sessioni con le macchine fuori dalle prime sette posizioni. La stagione è ancora lunga, ma dai test e da questo preludio del primo weekend dell’anno le sensazioni non sono positive per Hamilton e Russell. Ai microfoni della FIA, George Russell ha espresso a caldo il suo pensiero dopo questa giornata: “Sono appena uscito dalla macchina, ancora dobbiamo analizzare tutti i dati. La tendenza sembra essere simile lo scorso anno: un Passo gara migliore rispetto a quello da qualifica“. Il pilota britannico ha parlato anche della situazione delle altre ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mercedes non può sicuramente uscire soddisfatta dalla prima giornata del Mondiale 2023 di Formula 1. Nelle prove libere del GP del Bahrain la scuderia tedesca non ha brillato, concludendo entrambe le sessioni con le macchine fuori dalle prime sette posizioni. La stagione è ancora lunga, ma dai test e da questo preludio del primo weekend dell’anno le sensazioni non sono positive per Hamilton e. Ai microfoni della FIA,ha espresso a caldo il suo pensiero dopo questa giornata: “Sono appena uscito dalla macchina, ancora dobbiamo analizzare tutti i dati. La tendenza sembra essere simile lo scorso anno: unrispetto ada“. Il pilota britannico ha parlato anche della situazione delle altre ...

