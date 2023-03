F1, Fernando Alonso: “Un ottimo punto di partenza, ma dobbiamo continuare a lavorare” (Di venerdì 3 marzo 2023) Fernando Alonso si può godere una prima giornata da protagonista a Sakhir, in Bahrain, sede del primo round del Mondiale 2023 di F1. Nel day-1 dedicato alle prove libere, lo spagnolo dell’Aston Martin ha realizzato il miglior crono, precedendo le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Velocissimo il due-volte campione del mondo, interpretando alla perfezione sia il giro in ottica qualifiche che i long run. La monoposto britannica, infatti, è parsa fin da subito molto equilibrata e Alonso ci ha messo molto del suo per andare così veloce. “Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo. Il team è nuovo e tante cose dobbiamo ancora comprenderle, però la strada è quella giusta. Certo, dobbiamo considerare questo venerdì importante fino a un certo punto, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)si può godere una prima giornata da protagonista a Sakhir, in Bahrain, sede del primo round del Mondiale 2023 di F1. Nel day-1 dedicato alle prove libere, lo spagnolo dell’Aston Martin ha realizzato il miglior crono, precedendo le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Velocissimo il due-volte campione del mondo, interpretando alla perfezione sia il giro in ottica qualifiche che i long run. La monoposto britannica, infatti, è parsa fin da subito molto equilibrata eci ha messo molto del suo per andare così veloce. “Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo. Il team è nuovo e tante coseancora comprenderle, però la strada è quella giusta. Certo,considerare questo venerdì importante fino a un certo, ...

