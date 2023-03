F1, Felipe Massa: “Con gli avvocati l’esito del Mondiale sarebbe stato diverso. Perché qui non si possono revocare titoli?” (Di venerdì 3 marzo 2023) Le polemiche, a tratti, negli ultimi 15 anni ci sono sempre state. A riaprirle però è stato ieri Bernie Ecclestone, ex boss della F1: il manager britannico ha fatto una rivelazione sul cosiddetto “Crashgate” del GP di Singapore 2008. Dalle sue dichiarazioni è venuto fuori che il silenzio è stato imposto per non rovinare lo sport e sfavorendo dunque Felipe Massa, secondo nel Mondiale quell’anno. F1, la rivelazione di Bernie Ecclestone: “Sapevo del Crashgate di Singapore nel 2008, Felipe Massa è stato derubato” L’intervento del brasiliano al Corriere della Sera: “L’ho sempre detto: è inaccettabile quello che accadde. Dopo aver saputo del caso, un anno dopo quando Piquet è andato a raccontarlo, ne parlai con la Ferrari e con gli avvocati ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Le polemiche, a tratti, negli ultimi 15 anni ci sono sempre state. A riaprirle però èieri Bernie Ecclestone, ex boss della F1: il manager britannico ha fatto una rivelazione sul cosiddetto “Crashgate” del GP di Singapore 2008. Dalle sue dichiarazioni è venuto fuori che il silenzio èimposto per non rovinare lo sport e sfavorendo dunque, secondo nelquell’anno. F1, la rivelazione di Bernie Ecclestone: “Sapevo del Crashgate di Singapore nel 2008,derubato” L’intervento del brasiliano al Corriere della Sera: “L’ho sempre detto: è inaccettabile quello che accadde. Dopo aver saputo del caso, un anno dopo quando Piquet è andato a raccontarlo, ne parlai con la Ferrari e con gli...

