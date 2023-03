F1, Charles Leclerc storce il naso: “Ferrari non da pole. Red Bull più veloce, forse anche Aston Martin” (Di venerdì 3 marzo 2023) Segnali di crescita. La Ferrari si era presentata tra tanti dubbi in questo primo weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir, in Bahrain, la Rossa era reduce dai test pre-season in cui la nuova SF-23 si era dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico della monoposto dell’anno precedente, ma con problemi di sottosterzo e nella gestione delle gomme. Qualcosa di meglio, nel corso delle prove libere 2, si è notato e la macchina guidata dal monegasco Charles Leclerc ha avuto un degrado inferiore rispetto a quello delle prove della scorsa settimana. Tuttavia, c’è anche la constatazione che la Red Bull e forse anche la sorprendente Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso siano avanti in termini di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Segnali di crescita. Lasi era presentata tra tanti dubbi in questo primo weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir, in Bahrain, la Rossa era reduce dai test pre-season in cui la nuova SF-23 si era dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico della monoposto dell’anno precedente, ma con problemi di sottosterzo e nella gestione delle gomme. Qualcosa di meglio, nel corso delle prove libere 2, si è notato e la macchina guidata dal monegascoha avuto un degrado inferiore rispetto a quello delle prove della scorsa settimana. Tuttavia, c’èla constatazione che la Redla sorprendentedello spagnolo Fernando Alonso siano avanti in termini di ...

