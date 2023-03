F1: c'è l'ok della Fia, Hamilton potrà correre con i piercing in Bahrain (Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Lewis Hamilton potrà correre senza dover togliere i piercing. L'ufficialità è arrivata nella prima giornata di libere del Bahrain, che di fatto apre il Mondiale 2023. Poco prima, la Fia aveva diramato una nota in cui evidenziava come il solo britannico non avesse compilato l'autocertificazione per l'abbigliamento da gara per la stagione. Le norme vigenti vietano ai piloti di indossare gioielli, collane o orologi in funzione della sicurezza. Ora però la questione, che aveva sollevato non poche polemiche lo scorso anno, è chiusa. Gli steward hanno convocato a Sakhir un rappresentante della Mercedes, il quale ha presentato un rapporto stilato dal medico della scuderia richiedendo un'esenzione alla Fia, con la motivazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Lewissenza dover togliere i. L'ufficialità è arrivata nella prima giornata di libere del, che di fatto apre il Mondiale 2023. Poco prima, la Fia aveva diramato una nota in cui evidenziava come il solo britannico non avesse compilato l'autocertificazione per l'abbigliamento da gara per la stagione. Le norme vigenti vietano ai piloti di indossare gioielli, collane o orologi in funzionesicurezza. Ora però la questione, che aveva sollevato non poche polemiche lo scorso anno, è chiusa. Gli steward hanno convocato a Sakhir un rappresentanteMercedes, il quale ha presentato un rapporto stilato dal medicoscuderia richiedendo un'esenzione alla Fia, con la motivazione ...

