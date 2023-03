(Di venerdì 3 marzo 2023) Viste le aspettative, si può parlare dinon semplice pernel suo venerdì del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Lo spagnolo, infatti, tra FP1 e FP2 chiude con pochi sorrisi e alcune preoccupazioni di troppo. Nella sessione inaugurale, infatti, il nativo di Madrid si è reso protagonista di una-coda in curva 10 che ha rovinato il suo lavoro. Nella seconda sessione, invece, il ferrarista non è stato in grado di estrarre il massimo dalla sua SF-23 concludendo solamente in 14a posizione con il tempo di 1:31.956 con un distacco di 1.049 dalla migliore prestazione fissata da Fernando Alonso ed a quasi sei decimi dal compagno di scuderia Charles Leclerc. Al termine del suo venerdì, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni al suo sito ufficiale: “Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 #BahrainGP, le parole di Carlos #Sainz: 'Un venerdì più complicato del previsto' - OA_Sport : #F1, Carlos #Sainz: “Una giornata più complicata del previsto, il set-up era diverso rispetto ai test” #BahrainGP - - Irenemolinarii : RT @sonoantobozz: Letteralmente il primo infarto della stagione firmato Carlos Sainz?? #BahrainGP - gianguksan : si vediamo il settore di carlos sainz, ma daccelo almeno carlo - 16CharlesLec : RT @sonoantobozz: Letteralmente il primo infarto della stagione firmato Carlos Sainz?? #BahrainGP -

Pessima giornata per, 14esimo dopo anche un primo turno non brillante. Si lavora nel box Ferrari e non dimentichiamo che siamo soltanto alla prima vera giornata del Mondiale F1. La ...... Mercedes - AMG Petronas : Lewis Hamilton, George Russell Oracle Red Bull Racing : Max Verstappen, Sergio Perez Scuderia Ferrari : Charles Leclerc,McLaren F1 Team : Lando Norris, Oscar ...Per ora rimandato, che non ha trovato il guizzo sul 'time attack' e finisce alle spalle di George Russell, vera delusione di giornata unitamente all'altro pilota Mercedes Lewis Hamilton:...

Ferrari, il testacoda di Sainz nelle prime libere del Mondiale di F1 in Bahrain. VIDEO Sky Sport

ROMA - E' di Fernando Alonso il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio del Bahrain, valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo di Aston Martin, sul circuito di ...Non un inizio semplice di weekend in Bahrain, sede del primo round del Mondiale 2023 di F1, per lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è andato in cerca del miglior bilanciamento possibile ...