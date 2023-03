F1, Alonso primo inseguitore della Red Bull nelle FP1 del GP del Bahrain, Perez in testa! Rebus Ferrari (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2023 si è appena conclusa per la Formula Uno sulla pista di Sakhir con il miglior tempo di Sergio Perez, che comincia bene dunque il weekend inaugurale della nuova stagione. Il messicano della Red Bull è stato il più veloce con gomme morbide in 1’32?758, dimostrando poi un passo molto costante nel long-run di fine turno. Conferme importanti ad alti livelli dopo i test per Aston Martin, con la seconda piazza di Fernando Alonso a 438 millesimi dalla vetta in attesa di una FP2 che si disputerà con temperature più fresche e nelle stesse condizioni di qualifiche e gara. Solo terzo il campione del mondo in carica Max Verstappen con l’altra RB19 a 617 millesimi dal compagno di squadra, sempre con la mescola più ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima sessione di prove libere del Gran Premio del2023 si è appena conclusa per la Formula Uno sulla pista di Sakhir con il miglior tempo di Sergio, che comincia bene dunque il weekend inauguralenuova stagione. Il messicanoRedè stato il più veloce con gomme morbide in 1’32?758, dimostrando poi un passo molto costante nel long-run di fine turno. Conferme importanti ad alti livelli dopo i test per Aston Martin, con la seconda piazza di Fernandoa 438 millesimi dalla vetta in attesa di una FP2 che si disputerà con temperature più fresche estesse condizioni di qualifiche e gara. Solo terzo il campione del mondo in carica Max Verstappen con l’altra RB19 a 617 millesimi dal compagno di squadra, sempre con la mescola più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Alonso primo inseguitore della Red Bull nelle FP1 del GP del Bahrain, Perez in testa! Rebus Ferrari - - AlePassanti : #F1, #Alonso primo inseguitore della Red Bull nelle FP1 del GP del Bahrain, #Perez in testa! Rebus Ferrari -… - Gianludale27 : Sainz si lamenta del fatto che in questo primo ha riscontrato molto sottosterzo; dai box gli dicono di migliorare l… - giuliaabonii : @jvstMarino Ma veramente credete che Aston a fine campionato arrivi sopra la Mercedes, con un secondo pilota inesis… - flamanc24 : RT @Roberta07love: Buongiorno ?? Vi ricordo l’appuntamento alle 13:30 con la conferenza stampa dei piloti #F1. Primo turno: De Vries, Alonso… -