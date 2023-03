F1 2023 Valutazione delle battaglie tra compagni di squadra (Di venerdì 3 marzo 2023) Anche questa stagione di F1 2023 si apre all’insegna della rivalità all’interno delle varie squadre. Ecco un quadro della situazione che può aiutarvi a capire cosa potrebbe succedere in pista e nei box. MAX VERSTAPPEN e SERGIO PEREZ Dopo aver demolito e demoralizzato Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Alex Albon, Max Verstappen ha finalmente un compagno fisso in Sergio Perez, che entra nella sua terza stagione sul sedile comunemente chiamato “calice avvelenato”. Perez è stato il partner perfetto per le due corse al titolo dell’olandese e ha conquistato molti podi lungo il percorso, anche se ha vinto solo tre gare da quando è entrato in squadra e, cosa forse più preoccupante, ha superato Verstappen in sei qualifiche in 43 tentativi. Si dice che la vettura RB19 sia stata progettata per adattarsi agli stili piuttosto diversi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Anche questa stagione di F1si apre all’insegna della rivalità all’internovarie squadre. Ecco un quadro della situazione che può aiutarvi a capire cosa potrebbe succedere in pista e nei box. MAX VERSTAPPEN e SERGIO PEREZ Dopo aver demolito e demoralizzato Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Alex Albon, Max Verstappen ha finalmente un compagno fisso in Sergio Perez, che entra nella sua terza stagione sul sedile comunemente chiamato “calice avvelenato”. Perez è stato il partner perfetto per le due corse al titolo dell’olandese e ha conquistato molti podi lungo il percorso, anche se ha vinto solo tre gare da quando è entrato ine, cosa forse più preoccupante, ha superato Verstappen in sei qualifiche in 43 tentativi. Si dice che la vettura RB19 sia stata progettata per adattarsi agli stili piuttosto diversi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaFelucaEdizion : E' aperta la sessione di valutazione #inediti di #narrativa, #poesia e #saggistica - periodo primavera 2023 - Modal… - CorsiEcm_Info : #Fisioterapista #Medico_chirurgo Valutazione e principi di trattamento dell’arto superiore nello stroke - ship2shore_it : Al Procurement Summit 2023 di Milano si è parlato delle sfide future del settore dell’approvvigionamento, dall’impl… - ReErthu : Per me anti proibizionismo oggi oggi nel 2023 vuol dire capire per esempio la differenza teorica che c'è nella valu… - robedimar : RT @danielecoduti: La conferenza unificata dà parere favorevole (a maggioranza) al d.d.l. sull'autonomia differenziata -